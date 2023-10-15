В Санкт-Петербурге предотвратили опасное наводнение

В Санкт-Петербурге предотвратили опасный подъем уровня воды в Неве, сообщается в Telegram-канале городского комплекса защитных сооружений (КЗС).

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В субботу синоптики предупредили петербуржцев об опасности циклона «Тино». В городе ожидалось повышение уровня Невы выше критической отметки плюс 160 сантиметров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями затворы КЗС решили закрыть.

«Комплексом защитных сооружений предотвращено особо опасное наводнение, расчетным уровнем 222 сантиметра», - заявили в дирекции КЗС.

В конце сентября ряд районов Стамбула затопило после сильного ливня, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:НаводнениеСанкт-Петербург

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