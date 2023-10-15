В Санкт-Петербурге предотвратили опасное наводнение
В Санкт-Петербурге предотвратили опасный подъем уровня воды в Неве, сообщается в Telegram-канале городского комплекса защитных сооружений (КЗС).
В субботу синоптики предупредили петербуржцев об опасности циклона «Тино». В городе ожидалось повышение уровня Невы выше критической отметки плюс 160 сантиметров.
В связи с неблагоприятными погодными условиями затворы КЗС решили закрыть.
«Комплексом защитных сооружений предотвращено особо опасное наводнение, расчетным уровнем 222 сантиметра», - заявили в дирекции КЗС.
В конце сентября ряд районов Стамбула затопило после сильного ливня, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru