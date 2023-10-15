В Санкт-Петербурге предотвратили опасное наводнение

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Иранского режиссера Мехрджуи и его супругу нашли мертвыми в их доме

В конце сентября ряд районов Стамбула затопило после сильного ливня, напоминает « Радиоточка НСН ».

В связи с неблагоприятными погодными условиями затворы КЗС решили закрыть.

В субботу синоптики предупредили петербуржцев об опасности циклона «Тино». В городе ожидалось повышение уровня Невы выше критической отметки плюс 160 сантиметров.

В Санкт-Петербурге предотвратили опасный подъем уровня воды в Неве, сообщается в Telegram-канале городского комплекса защитных сооружений (КЗС).

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