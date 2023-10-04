В Индии 30 человек пропали без вести после наводнения

Издание приводит слова главы Управления по борьбе со стихийными бедствиями штата Сикким Прабхакара Рая, который отметил, что в числе пропавших — 23 военных, пишет RT.

Аналогичные данные привела пресс-служба Восточного командования ВС Индии. В ведомстве указали, что несколько армейских автомобилей оказались под селевой массой.

Наводнение в штате Сикким произошло из-за проливных дождей в районе ледникового озера Лхонак, расположенного в Гималаях. Ситуация ухудшилась из-за сброса воды с гидроэлектростанции на реке Тиста: уровень водоема вырос на 4-6 м, потоки воды снесли расположения военных вдоль долины и разрушили некоторые дороги. О жертвах наводнения пока не сообщается.

