В Индии 30 человек пропали без вести после наводнения

Не менее 30 человек пропали без вести в результате наводнения на северо-востоке Индии. Об этом сообщает Hindustan Times.

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Издание приводит слова главы Управления по борьбе со стихийными бедствиями штата Сикким Прабхакара Рая, который отметил, что в числе пропавших — 23 военных, пишет RT.

Аналогичные данные привела пресс-служба Восточного командования ВС Индии. В ведомстве указали, что несколько армейских автомобилей оказались под селевой массой.

Наводнение в штате Сикким произошло из-за проливных дождей в районе ледникового озера Лхонак, расположенного в Гималаях. Ситуация ухудшилась из-за сброса воды с гидроэлектростанции на реке Тиста: уровень водоема вырос на 4-6 м, потоки воды снесли расположения военных вдоль долины и разрушили некоторые дороги. О жертвах наводнения пока не сообщается.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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