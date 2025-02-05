В Санкт-Петербурге почти 60 школьных классов отправили на карантин
В связи с 15%-м ростом заболеваемости ОРВИ, гриппа и COVID-19 в Санкт-Петербурге на карантин отправили 56 классов школ и 19 групп детских садов, сообщает портал 78.ru.
Решение было принято городским комитетом по образованию с целью предотвратить дальнейшее распространение инфекций.
Как отмечается, наиболее сильно подвержены заражению дети в возрасте от трех до шести лет. В городе в настоящее время зарегистрировано почти 33,8 тысячи случаев заболеваний среди этой возрастной категории.
Ранее стало известно, что эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru