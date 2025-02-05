В Санкт-Петербурге почти 60 школьных классов отправили на карантин

Решение было принято городским комитетом по образованию с целью предотвратить дальнейшее распространение инфекций.

Как отмечается, наиболее сильно подвержены заражению дети в возрасте от трех до шести лет. В городе в настоящее время зарегистрировано почти 33,8 тысячи случаев заболеваний среди этой возрастной категории.

Ранее стало известно, что эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

