Стрельба произошла возле ТЦ «Славянский» в Крымске
Мужчина устроил стрельбу на улице в городе Крымске Краснодарского края, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации источников ТАСС в правоохранительных органах, погибли четыре человека, в том числе стрелявший.
Инцидент произошёл возле ТЦ «Славянский». По данным Telegram-канала «112», стрельбу открыл Владимир Жиров. Мужчина проиграл суд бывшей супруге, после чего начал преследовать её на улица. Прохожего, который заступился за женщину, Жиров убил. Затем мужчина совершил самоубийство.
«На место выехал крымский межрайонный прокурор, организована проверка, причины произошедшего устанавливаются», — добавили в прокуратуре Кубани.
Ранее Верховный суд Татарстана продлил арест Ильназу Галявиеву, обвиняемому в убийстве девяти человек в казанской гимназии, сообщает RT.
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