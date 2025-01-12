В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково приостановил работу из-за непогоды

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково временно отменили рейсы на прилет и вылет из-за сложных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба хаба в своем Telegram-канале.

Согласно информации с онлайн-табло авиагавани, десятки рейсов были задержаны с 06:00 часов утра по московскому времени. Отмечается, что возобновление приема и отправки самолетов должно было произойти после 09:15 часов.

Представители аэропорта уточнили, что Пулково работает в сложных метеоусловиях, а сотрудники очищают взлетно-посадочную полосу от снега.