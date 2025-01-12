В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково приостановил работу из-за непогоды

В Санкт-Петербурге в аэропорту Пулково временно отменили рейсы на прилет и вылет из-за сложных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба хаба в своем Telegram-канале.

Согласно информации с онлайн-табло авиагавани, десятки рейсов были задержаны с 06:00 часов утра по московскому времени. Отмечается, что возобновление приема и отправки самолетов должно было произойти после 09:15 часов.

Представители аэропорта уточнили, что Пулково работает в сложных метеоусловиях, а сотрудники очищают взлетно-посадочную полосу от снега.

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Накануне петербургское управление МЧС предупредило жителей города об ухудшении погодных условий. На 12 января в ведомстве прогнозировали мощный снегопад, мокрый снег и гололедицу. По словам синоптиков, за текущие выходные в Санкт-Петербурге должно было выпасть до 70% месячной нормы осадков: от 20 до 30 мм за два дня.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в США из-за снегопадов отменили и задержали свыше 1,4 тысячи авиарейсов.

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ФОТО: РИА Новости
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