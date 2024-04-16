Аэропорт Дубая из-за дождей отменил 45 рейсов
16 апреля 202418:06
Обрушившиеся на ОАЭ проливные дожди стали причиной отмены 45 авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Дубая.
В сообщении уточняется, что были отменены 21 убывающий и 24 прибывающих рейса.
«Еще три были перенаправлены в другие соседние аэропорты», - добавили представители воздушной гавани.
Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. из-за снегопада отменили или задержали 51 рейс, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru