Аэропорт Дубая из-за дождей отменил 45 рейсов

Обрушившиеся на ОАЭ проливные дожди стали причиной отмены 45 авиарейсов. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Дубая.

В Норильске массово задержали и отменили рейсы из-за метели

В сообщении уточняется, что были отменены 21 убывающий и 24 прибывающих рейса.

«Еще три были перенаправлены в другие соседние аэропорты», - добавили представители воздушной гавани.

Ранее в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево. из-за снегопада отменили или задержали 51 рейс, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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