В самолётах Utair начнут раздавать изделия с никотином
Новый канал продвижения нашла компания British American Tobacco, делающая ставку на альтернативные продукты для курильщиков. Как сообщает РБК, производитель договорился с авиакомпанией Utair о проведении промо-акции на бортах её самолётов.
Отмечается, что пассажирам старше 18 лет будут предлагать подушечки с растительными волокнами и экстрактом никотина фармацевтического уровня, позволяющие заменить сигарету там, где курить нельзя. Как отмечает Ura.ru, продукт будет доступен на 12 рейсах авиакомпании с 15 сентября. Как пояснила представитель табачной компании Яна Гуськова, данная акция поможет снизить число курильщиков, нарушающих запрет на курение и использующих для этого неподходящие помещения — например, туалеты на борту, сообщает телеканал «360».
Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий в аэропорты курилки, напоминает РИА ФАН. Однако, по мнению законодателей, места для курения следует сделать платными. Второе чтение законопроекта запланировано на осень.
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