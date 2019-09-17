В самолётах Utair начнут раздавать изделия с никотином

Отмечается, что пассажирам старше 18 лет будут предлагать подушечки с растительными волокнами и экстрактом никотина фармацевтического уровня, позволяющие заменить сигарету там, где курить нельзя. Как отмечает Ura.ru, продукт будет доступен на 12 рейсах авиакомпании с 15 сентября. Как пояснила представитель табачной компании Яна Гуськова, данная акция поможет снизить число курильщиков, нарушающих запрет на курение и использующих для этого неподходящие помещения — например, туалеты на борту, сообщает телеканал «360».

Ранее Госдума одобрила в первом чтении законопроект, возвращающий в аэропорты курилки, напоминает РИА ФАН. Однако, по мнению законодателей, места для курения следует сделать платными. Второе чтение законопроекта запланировано на осень.

