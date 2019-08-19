Яблочный спас от Минздрава

В этом объемном документе собраны полезные советы руководству предприятий и организаций по борьбе с курением сотрудников, чрезмерным употреблением алкоголя, неправильным питанием, недостатком физической активности и высоким уровнем стресса у подчиненных. Особенно удались программы по борьбе с курением и пьянством: предлагается, в частности, тестирование сотрудников на предмет употребления алкоголя на рабочих местах, внедрение системы штрафов за перекуры и поощрений за отказ от курения. В частности, в пакет добровольного медицинского страхования работодателям советуют включить помощь по отказу от курения, курилки – заменить на зоны для физических упражнений, а в общих зонах – размещать тарелки с яблоками. Случаи употребления сотрудниками алкоголя на рабочем месте следует, по мысли авторов документа, определять с помощью алкотестера, как на плановой основе, так и внепланово. Наряду с этим целесообразно устраивать безалкогольные корпоративы. Только предупреждать заранее, чтобы избежать недовольства и разочарования.

Каким же идеальным должно быть состояние системы здравоохранения в стране, чтобы профильное министерство занялось созданием сборника полезных советов для работодателей! И лекарствами все население огромной страны обеспечено с запасом. И жизненно необходимыми. И для ВИЧ-инфицированных. И производство отечественных аналогов для всех импортных препаратов, в том числе редких и дорогостоящих, налажено, и продаются они по доступным для всех категорий граждан ценам. И на почте никто не задерживает мамочек тяжело больных детей, которые от безысходности заказывают для них лекарства за рубежом. И любой Богом забытый хутор имеет свой медпункт со всем необходимым оснащением. Вот тут-то впору подкинуть совет о безалкогольных корпоративах.

Действительность, увы, сурово контрастирует с вышеописанной картиной. Сорваны госзакупки жизненно необходимых лекарственных препаратов почти на 40 миллиардов рублей. Чаще всего срывались аукционы на поставку ламивудина – одного из основных препаратов для ВИЧ-инфицированных. В конце минувшей недели на почте вновь задержали женщину, которая пришла получать посылку из-за рубежа с лекарством «Фризиум», которое не зарегистрировано в России, но так необходимо ее больному ребенку. Аналогов российского производства, разумеется, нет. От дальнейшего перечисления «достижений» в сфере здравоохранения в контексте ее реформы, вероятно, лучше воздержаться.

И в этих условиях, да еще на фоне повышения возраста выхода на пенсию, работодателям предлагается ставить тарелки с яблоками, чтобы рабочий люд вместо перекуров разминался «антоновкой». Как совершенно резонно замечает «Газета.ру», ответственность за состояние здоровья трудоспособного населения перекладывается с системы здравоохранения, за которую отвечает Минздрав, на работодателей, за которых он не отвечает. Вот тебе и «яблочный спас».

