В Самарской области торговые центры откроют 22 июня

Власти Самарской области объявили об открытии с 22 июня торговых центров и магазинов, ранее закрытых из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что в качестве мер безопасности вводится условие, согласно которому на 4 кв. метра торговой площади не должно находиться более одного человека.

Кроме того, с 17 июня жители области смогут заниматься на спортивных стадионах, а с 3 июля возобновятся групповые экскурсии на свежем воздухе и экскурсионных судах. Также с июля откроются бронирования баз отдыха в регионе.

Отметим, что режим самоизоляции в области действует до 23 июня. Сохранен до особого распоряжения масочный режим в местах массового скопления народа.

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ФОТО: facebook.com
ТЕГИ:Самарская ОбластьТорговые Центры
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