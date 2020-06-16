Июль или февраль? Когда придет конец запретам

Не раньше середины июля в Москве могут быть сняты оставшиеся ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса, - заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, два месяца переходного периода необходимы, «чтобы ничего не сорвалось». С улучшением эпидемиологической ситуации в середине мая начался процесс частичной отмены ограничений. А в начале лета столичный градоначальник представил трехэтапный план снятия большинства запретов. Так, с 9 июня в Москве были отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок на транспорте, заработали некоторые предприятия сферы услуг. На втором этапе, с 16 июня открылись стоматологические клиники, библиотеки, музеи, зоопарки, заработали летние веранды кафе. С 23 июня планируется открыть стационарные заведения общепита, фитнес-клубы, бассейны, снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным. При этом под запретом остается работа театров и кинотеатров, а также проведение массовых мероприятий. Спортивные мероприятия разрешены при условии заполнения трибун не более чем на 10%.

Между тем, полное снятие антикоронавирусных ограничений в целом по стране возможно в куда более отдаленной перспективе. Как следует из слов главы Минздрава Михаила Мурашко, это будет возможно к февралю. Как объяснил министр, для этого необходима «фармацевтически управляемая ситуация». Проще говоря, должна появиться вакцина и начаться ее массовое применение, а также «профилактические лекарства, которыми можно управлять ситуацией». Кроме того, должен возникнуть популяционный иммунитет - от 35 до 60% переболевших, - пояснил министр.

Впрочем, и столичный градоначальник ранее указывал, что для полного снятия всех мер борьбы с вирусом необходимо как минимум получение вакцины и начало ее применения. А это, как неоднократно и многими ответственными лицами было обещано, должно случиться осенью. До той поры рассчитывать на отмену того же масочно-перчаточного режима, судя по всему, не приходится.

Людская усталость от борьбы с коронавирусом, тем временем, достигла той отметки, когда ответственное отношение к требованиям соблюдать меры безопасности, в том числе личной, сменяется апатичным пренебрежением вопреки угрозе наказания в виде штрафов. И если в Москве при довольно жестком контроле подавляющее большинство людей в общественных местах и тем более в транспорте находятся в масках и перчатках, то, к примеру, в Подмосковье ситуация, скорее, обратная: большинство уже пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Правда, уже и в Москве, на фоне небывалой со времен императора Александра Третьего жары, заверили, что камеры видеонаблюдения и тем более дроны не будут использоваться, чтобы следить, как посетители летних веранд ресторанов и кафе соблюдают перчаточно-масочный режим.

