В Самарской области с 15 июля откроются фитнес-клубы и бани
14 июля 202021:48
В Самарской области с 15 июля возобновят деятельность фитнес-клубы, частные бани, музеи и зоопарк. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что спортклубы смогут работать при условии не более чем 20%-ной загруженности. В свою очередь, бани, бассейны и музеи должны соблюдать санитарные требования.
По данным оперштаба, с начала пандемии в регионе зафиксировано 6019 случаев заражения коронавирусом, из которых 66 закончились летальным исходом.
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14 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru