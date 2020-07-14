В Самарской области с 15 июля откроются фитнес-клубы и бани

В Самарской области с 15 июля возобновят деятельность фитнес-клубы, частные бани, музеи и зоопарк. Об этом сообщает РИА Новости.

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Уточняется, что спортклубы смогут работать при условии не более чем 20%-ной загруженности. В свою очередь, бани, бассейны и музеи должны соблюдать санитарные требования.

По данным оперштаба, с начала пандемии в регионе зафиксировано 6019 случаев заражения коронавирусом, из которых 66 закончились летальным исходом.



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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:Самарская ОбластьФитнес
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