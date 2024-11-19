В Самарской области чиновников начнут проверять на детекторе лжи

По его словам, система «Полиграф» будет внедрена с 1 января 2025 года внедряем в качестве средства «оперативного и объективного получения информации».

Федорищев уточнил, что применяться система будет в случае конфликтных ситуаций, при поступлении сигналов «о той или иной коррупционной деятельности».

«В качестве профилактики раз в полгода все члены правительства Самарской области будут проходить проверку на полиграфе. По вопросам служебной деятельности и исключительно на добровольной основе», - заключил губернатор.

Ранее депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал проверить на полиграфе всех дагестанских чиновников, чтобы выявить склонность к экстремизму.

