В Самарской области чиновников начнут проверять на детекторе лжи
В Самарской области чиновников будут проверять на детекторе лжи. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
По его словам, система «Полиграф» будет внедрена с 1 января 2025 года внедряем в качестве средства «оперативного и объективного получения информации».
Федорищев уточнил, что применяться система будет в случае конфликтных ситуаций, при поступлении сигналов «о той или иной коррупционной деятельности».
«В качестве профилактики раз в полгода все члены правительства Самарской области будут проходить проверку на полиграфе. По вопросам служебной деятельности и исключительно на добровольной основе», - заключил губернатор.
Ранее депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев в беседе с «Радиоточкой НСН» призвал проверить на полиграфе всех дагестанских чиновников, чтобы выявить склонность к экстремизму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru