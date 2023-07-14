В Самаре тела покойных хранили в холодильнике с надписью «охлажденное мясо»
Правоохранительные органы Самары проверит видео, на котором запечатлен «частный морг» в гаражном боксе, сообщает «РЕН ТВ».
Ранее блогер Ксения Штефан опубликовала ролик, рассказывая, как обнаружила «частный морг», который располагался в гараже. На кадрах видно, что в помещении хранятся гробы, кресты и венки. А тела двух пожилых людей сложены друг на друга в холодильной камере с надписью «охлажденное мясо».
По факту публикации сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов в пресс-центре НСН назвал главные проблемы отрасли.
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