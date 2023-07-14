В Самаре тела покойных хранили в холодильнике с надписью «охлажденное мясо»

Правоохранительные органы Самары проверит видео, на котором запечатлен «частный морг» в гаражном боксе, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: В России подорожала похоронная атрибутика

Ранее блогер Ксения Штефан опубликовала ролик, рассказывая, как обнаружила «частный морг», который располагался в гараже. На кадрах видно, что в помещении хранятся гробы, кресты и венки. А тела двух пожилых людей сложены друг на друга в холодильной камере с надписью «охлажденное мясо».

По факту публикации сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов в пресс-центре НСН назвал главные проблемы отрасли.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: shutterstock.com
ТЕГИ:МоргСамара

Горячие новости

Все новости

партнеры