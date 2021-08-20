СМИ: В России подорожала похоронная атрибутика

Производители похоронной атрибутики сообщили о повышении цен на продукцию. Как пишет «Коммерсантъ», производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости на их продукцию на 30–60%. Источник ссылается на заявление главы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова. Он отметил, что в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тысяч рублей, в августе она составила уже 9,2 тысячи рублей. Более дорогие варианты «подросли» в цене с 15 до 25 тысяч рублей. Параллельно с этим на 10-20% увеличилась цена на деревянные кресты.

Представитель одной из похоронных организаций Подмосковья отмечает, что подорожали и другие атрибуты, включая металлические оградки, кресты и памятники.

«Коммерсантъ» подчеркивает, что повышение цен обусловлено подорожанием древесины и металла.