СМИ: В России подорожала похоронная атрибутика

Производители похоронной атрибутики сообщили о повышении цен на продукцию. Как пишет «Коммерсантъ», производители гробов уведомили ритуальные агентства о повышении стоимости на их продукцию на 30–60%. Источник ссылается на заявление главы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова. Он отметил, что в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тысяч рублей, в августе она составила уже 9,2 тысячи рублей. Более дорогие варианты «подросли» в цене с 15 до 25 тысяч рублей. Параллельно с этим на 10-20% увеличилась цена на деревянные кресты.

Представитель одной из похоронных организаций Подмосковья отмечает, что подорожали и другие атрибуты, включая металлические оградки, кресты и памятники.

«Коммерсантъ» подчеркивает, что повышение цен обусловлено подорожанием древесины и металла.

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А ранее сообщалось, что россияне начали экономить на похоронных услугах. Об этом писал «Коммерсант» со ссылкой на Росстат. Наши соотечественники, особенно в регионах, предпочитает экономить на дополнительных и мемориальных расходах.

Если до 2020 года средний чек в регионах составлял около 50 тысяч рублей, то в настоящее время граждане тратят не более 30 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ритуальные УслугиПодорожаниеПохороны
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