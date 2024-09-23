В Самаре суд на месяц продлил арест певцу Шарлоту

Кировский районный суд Самары продлил арест исполнителю Эдуарду Шарлоту (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) до 23 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.

Певец Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

По стражей певец пробудет еще два месяца. В декабре 2023 года он стал фигурантом трех уголовных дел: двух по статье «реабилитация нацизма» и одному по статье «публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Шарлот вину признал и отметил, что совершал преступления неумышленно.

Поводом для уголовных дел стало надругательство над георгиевской лентой в форме буквы Z, а также пародия в его исполнении на мотив песни «День Победы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
ТЕГИ:Уголовное ДелоПевецНацизм

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