В Самаре суд на месяц продлил арест певцу Шарлоту
Кировский районный суд Самары продлил арест исполнителю Эдуарду Шарлоту (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) до 23 сентября, сообщили РИА Новости со ссылкой на судебную инстанцию.
По стражей певец пробудет еще два месяца. В декабре 2023 года он стал фигурантом трех уголовных дел: двух по статье «реабилитация нацизма» и одному по статье «публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Шарлот вину признал и отметил, что совершал преступления неумышленно.
Поводом для уголовных дел стало надругательство над георгиевской лентой в форме буквы Z, а также пародия в его исполнении на мотив песни «День Победы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru