В Самаре суд на месяц продлил арест певцу Шарлоту

По стражей певец пробудет еще два месяца. В декабре 2023 года он стал фигурантом трех уголовных дел: двух по статье «реабилитация нацизма» и одному по статье «публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих». Шарлот вину признал и отметил, что совершал преступления неумышленно.

Поводом для уголовных дел стало надругательство над георгиевской лентой в форме буквы Z, а также пародия в его исполнении на мотив песни «День Победы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

