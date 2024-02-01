Певец Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов
Певец Эдуард Шарлот из СИЗО Самары вывезен в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела, сообщает Lenta.ru.
Она назначена исполнителю, сжегшему российский паспорт, в рамках одного из уголовных дел, по которому он проходит в качестве обвиняемого.
У Шарлота подозревают биполярное расстройство личности, из-за которого певец может вести себя неадекватно. Если диагноз подтвердится певец может избежать уголовного преследования и отправлен на принудительное лечение.
Ранее стало известно, что суд продлил арест певца Шарлота до 24 марта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru