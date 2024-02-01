Певец Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

Певец Эдуард Шарлот из СИЗО Самары вывезен в Саратов для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в рамках уголовного дела, сообщает Lenta.ru.

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Она назначена исполнителю, сжегшему российский паспорт, в рамках одного из уголовных дел, по которому он проходит в качестве обвиняемого.

У Шарлота подозревают биполярное расстройство личности, из-за которого певец может вести себя неадекватно. Если диагноз подтвердится певец может избежать уголовного преследования и отправлен на принудительное лечение.

Ранее стало известно, что суд продлил арест певца Шарлота до 24 марта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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