Певец Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

Она назначена исполнителю, сжегшему российский паспорт, в рамках одного из уголовных дел, по которому он проходит в качестве обвиняемого.

У Шарлота подозревают биполярное расстройство личности, из-за которого певец может вести себя неадекватно. Если диагноз подтвердится певец может избежать уголовного преследования и отправлен на принудительное лечение.

Ранее стало известно, что суд продлил арест певца Шарлота до 24 марта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

