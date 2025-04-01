В Самаре сотрудника театра заподозрили в хищении 1,6 млн рублей на постановке балета
Должностное лицо из числа руководителей Самарского академического театра оперы и балета заподозрили в мошенничестве на 1,6 млн рублей при подготовке к балету «Дон Кихот Ламанчский». Об этом сообщило управление ФСБ по Самарской области.
Как отметили в ведомстве, правоохранители пресекли противоправную деятельность фигуранта, причастного к хищению бюджетных средств, выделенных на постановку спектакля региональным Министерством культуры. Следствие считает, что сотрудник театра заставил подчиненных заключить договор на изготовление мягких декораций с аффилированной коммерческой фирмой по завышенной цене. Подрядчик подписал фиктивные контракты с подконтрольными индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. Им перечислили около 1,6 млн рублей, впоследствии эти средства передали сотруднику театра наличными.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, подозреваемому грозит до 10 лет заключения и штраф до 1 млн рублей.
Ранее в Татарстане главу и замдиректора регионального филиала компании «Роскадастр» заподозрили в мошенничестве на 1,5 млн рублей, фигуранты необоснованно начисляли сотрудникам дополнительные премии и затем собирали эти средства, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru