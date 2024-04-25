В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами

Как отметили в ведомстве, произошло возгорание трех емкостей объемом 200 литров каждая.

«Предварительно, площадь пожара — 500 квадратных метров. На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники», — сообщили в МЧС.

Позже в ведомстве уточнили, что к борьбе с огнем привлекли два пожарных поезда.

Ранее под Симферополем загорелась железнодорожная цистерна, погиб один человек, двое пострадали, напоминает RT.

