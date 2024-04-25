В Омске загорелись емкости с нефтепродуктами
25 апреля 202410:24
Емкости с нефтепродуктами загорелись на Красноярском тракте в Омске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Как отметили в ведомстве, произошло возгорание трех емкостей объемом 200 литров каждая.
«Предварительно, площадь пожара — 500 квадратных метров. На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники», — сообщили в МЧС.
Позже в ведомстве уточнили, что к борьбе с огнем привлекли два пожарных поезда.
Ранее под Симферополем загорелась железнодорожная цистерна, погиб один человек, двое пострадали, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru