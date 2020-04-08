В Москве за сутки выявлено 660 случаев заражения коронавирусом
Из 1175 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России 660 за последние сутки выявлены в Москве. Об этом сообщает АГН «Москва» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Из 86 выздоровевших за сутки 48 выписаны из московских больниц, уточняется в сообщении.
Суточный прирост новых случаев заражения Covid-2019 стал рекордным, однако в Москве этот показатель снизился по сравнению с предыдущими отчётными сутками, когда стало известно о 697 новых случаях инфицирования.
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