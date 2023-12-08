В S7 опровергли сообщения о возгорании двигателей самолета Новосибирск-Москва

Ранее СМИ сообщили, что направлявшийся в Москву борт вскоре после вылета вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателей, отмечалось, что у самолета произошел помпаж обоих агрегатов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«8 декабря рейс S7 2502 ... вернулся в аэропорт Толмачево по техническим причинам. Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна», — подчеркнули в пресс-службе.

Посадка самолета прошла штатно, борт направили на техническое обслуживание.

На замену рейсу 2502 подготовили резервный самолет, его вылет запланирован на 14:40 (18:40 мск). Авиакомпания отметила, что часть пассажиров воспользуется доступными рейсами с более ранним вылетом.

