В S7 опровергли сообщения о возгорании двигателей самолета Новосибирск-Москва
Авиакомпания S7 опровергла сообщения о возгорании двигателей самолета 2502 Новосибирск-Москва, который в пятницу совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. Об этом заявили в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее СМИ сообщили, что направлявшийся в Москву борт вскоре после вылета вернулся в Новосибирск из-за возгорания двигателей, отмечалось, что у самолета произошел помпаж обоих агрегатов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«8 декабря рейс S7 2502 ... вернулся в аэропорт Толмачево по техническим причинам. Во время взлета произошло колебание оборотов двигателей с последующим восстановлением нормальной работы двигателей. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра судна», — подчеркнули в пресс-службе.
Посадка самолета прошла штатно, борт направили на техническое обслуживание.
На замену рейсу 2502 подготовили резервный самолет, его вылет запланирован на 14:40 (18:40 мск). Авиакомпания отметила, что часть пассажиров воспользуется доступными рейсами с более ранним вылетом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru