В РЖД заявили о переводе на удаленку максимального числа сотрудников

РЖД на фоне роста числа заболеваемости COVID-19 перевед на удаленную работу максимально возможное количество сотрудников, пишет РИА Новости.

На удаленку собираются перевести сотрудников, не занятых в перевозочном процессе. В целом по стране это почти 102 тыс. человек, в Москве в таком режиме уже работает 31% штата.

Ранее в Москве были введены дополнительные ограничительные меры для предотвращения заболеваемости коронавирусом. Так, мэр Сергей Собянин своим указом приостановил действие социальных карт для льготного проезда школьников и пенсионеров в общественном транспорте.

Кроме того, работодателей, которым ранее было предписано перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы, с 12 октября указом мэра Москвы обязали еженедельно предоставлять данные об этих работниках.





