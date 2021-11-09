В РЖД заявили о готовности к вводу QR-кодов для поездок
Замглавы РЖД Евгений Чаркин заявил, что компания технологически готова выполнить поручения правительства по поводу введения QR-кодов для поездок, сообщает ТАСС.
По его словам, данный вопрос «находится в плоскости государственного регулирования».
«Нас пандемия очень многому научила, мы очень много сделали, поэтому - какое решение будет принято со стороны государства, мы его, безусловно, выполним», - подчеркнул Чаркин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов на транспорте, включая авиацию и железную дорогу, сообщает RT.
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