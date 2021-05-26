В РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров

ОАО «Российские железные дороги» думает о внедрении программы поощрения пассажиров, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на брифинге.

По его словам, механизм поощрения еще не выбран, но такая возможность обсуждается.

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Белозеров отметил, что в РЖД заинтересованы, чтобы вакцинация населения прошла как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» будет поощрять участников своей бонусной программы, прошедших вакцинацию от COVID-19.

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ТЕГИ:ВакцинацияКоронавирусРЖД
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