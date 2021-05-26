В РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров

ОАО «Российские железные дороги» думает о внедрении программы поощрения пассажиров, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на брифинге.

По его словам, механизм поощрения еще не выбран, но такая возможность обсуждается.