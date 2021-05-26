В РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров
ОАО «Российские железные дороги» думает о внедрении программы поощрения пассажиров, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на брифинге.
По его словам, механизм поощрения еще не выбран, но такая возможность обсуждается.
Белозеров отметил, что в РЖД заинтересованы, чтобы вакцинация населения прошла как можно быстрее.
Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» будет поощрять участников своей бонусной программы, прошедших вакцинацию от COVID-19.
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