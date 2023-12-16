Депутат Хамзаев захотел запретить название «детское шампанское»

По словам Хамзаева, он обратится к министру промышленности и торговли России и уточнит позицию ведомства о недопустимости продажи «детского шампанского». Депутат подчеркнул, что в стране буквально «популяризируют и укореняют в детской среде» потребление шампанского.

Как отметил Хамзаев, будет правильно привлечь к ответственности производителей напитков, фактически обманывающих потребителей.

«Либо производите шампанское и платите акцизы и пр., либо производите детскую газировку. Но детское шампанское – это оксюморон», — указал парламентарий.

Ранее Хамзаев призвал принять федеральный закон о русском народе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

