Депутат Хамзаев захотел запретить название «детское шампанское»
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить название «детское шампанское» и призвал наказывать производителей напитков за популяризацию алкоголя среди юных россиян. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.
По словам Хамзаева, он обратится к министру промышленности и торговли России и уточнит позицию ведомства о недопустимости продажи «детского шампанского». Депутат подчеркнул, что в стране буквально «популяризируют и укореняют в детской среде» потребление шампанского.
Как отметил Хамзаев, будет правильно привлечь к ответственности производителей напитков, фактически обманывающих потребителей.
«Либо производите шампанское и платите акцизы и пр., либо производите детскую газировку. Но детское шампанское – это оксюморон», — указал парламентарий.
Ранее Хамзаев призвал принять федеральный закон о русском народе, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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