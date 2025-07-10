В Рязани курсанта задержали по делу о гибели офицера при десантировании

Рязанский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего курсанта Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) Илью Казанцева. Молодого человека обвиняют в убийстве офицера-десантника, 24-летнего Ивана Селина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

По версии следствия, Казанцев совершил преступление из личной неприязни. Как следует из материалов дела, в период с 14 мая по 3 июня он проник на склад, где хранилось парашютное снаряжение, нашел сумку своего командира и связал стропы как основного, так и запасного парашютов отрезками грузовой стропы.

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3 июня Селин выполнял учебный прыжок из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области. Во время десантирования оба купола парашютов не раскрылись. Осмотр снаряжения показал, что причиной стало намеренное связывание строп, что и привело к гибели офицера.

Против курсанта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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