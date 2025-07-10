В Рязани курсанта задержали по делу о гибели офицера при десантировании
Рязанский гарнизонный военный суд арестовал 20-летнего курсанта Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища (РВВДУ) Илью Казанцева. Молодого человека обвиняют в убийстве офицера-десантника, 24-летнего Ивана Селина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
По версии следствия, Казанцев совершил преступление из личной неприязни. Как следует из материалов дела, в период с 14 мая по 3 июня он проник на склад, где хранилось парашютное снаряжение, нашел сумку своего командира и связал стропы как основного, так и запасного парашютов отрезками грузовой стропы.
3 июня Селин выполнял учебный прыжок из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области. Во время десантирования оба купола парашютов не раскрылись. Осмотр снаряжения показал, что причиной стало намеренное связывание строп, что и привело к гибели офицера.
Против курсанта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Минобороны: Силы ПВО сбили 26 украинских дронов в пяти регионах России
- Главу РАЭК Гребенникова могут арестовать по делу о госизмене
- Россиянам назвали способ накопления на безбедную старость
- В Рязани курсанта задержали по делу о гибели офицера при десантировании
- Арабы, мультимедиа и цены на билеты: Лихачева объяснила рост выручки музеев
- Директору МХАТа Владимиру Кехману может грозить до 10 лет
- МВД России объявило Чичваркина в розыск
- СМИ: ЕС готовит плавающий потолок цен на российскую нефть
- Почему российские кинотеатры массово переносят премьеры
- США и ЕС могут инициировать новый «план Маршалла» для Украины