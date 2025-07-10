В Рязани курсанта задержали по делу о гибели офицера при десантировании

3 июня Селин выполнял учебный прыжок из самолета Ан-2 в Рыбновском районе Рязанской области. Во время десантирования оба купола парашютов не раскрылись. Осмотр снаряжения показал, что причиной стало намеренное связывание строп, что и привело к гибели офицера.

Против курсанта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство). Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

