СМИ: Курсанты устроили массовую драку в Уфе
Свыше 100 курсантов устроили драку в Уфе. Инцидент произошел на плацу перед кадетским корпусом, сообщил Telegram-канал Mash Batash.
Сообщается, что причиной массовой стычки стали издевательства над младшими учащимися со стороны старших курсантов.
В результате инцидента госпитализировали десять человек, директор кадетского корпуса от комментариев воздержался.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц.
Ранее иностранные студенты устроили массовую драку в Казанском федеральном университете. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru