СМИ: Курсанты устроили массовую драку в Уфе

Свыше 100 курсантов устроили драку в Уфе. Инцидент произошел на плацу перед кадетским корпусом, сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Правоохранители задержали зачинщиков массовой драки в Казани

Сообщается, что причиной массовой стычки стали издевательства над младшими учащимися со стороны старших курсантов.

В результате инцидента госпитализировали десять человек, директор кадетского корпуса от комментариев воздержался.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц.

Ранее иностранные студенты устроили массовую драку в Казанском федеральном университете. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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