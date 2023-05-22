В Рязане обрушилась часть потолочного перекрытия в школе
В школе № 21 в Рязани обрушилась часть потолочного перекрытия, сообщает телеканал «360».
Специалисты проводят обследование помещения. Инцидент произошел на четвертом этаже здания. Первоклассники отправились на каникулы, а остальные школьники завершат учебный год 26 мая.
При этом уроки будут проводиться дистанционно и с использованием электронных образовательных ресурсов. Экзамены в поврежденной школе проводить не планировали — мероприятия состоятся в других образовательных учреждениях.
Ранее потолок обрушился в подмосковной школе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru