В здании аэропорта Владивостока рухнул потолок
Потолок обрушился в здании международного аэропорта Владивостока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
Отмечается, что ЧП произошло 24 апреля около 17:15 (10:15 мск). Частично был разрушен поддерживающий профиль системы крепления потолка в одном из кафе аэропорта, сообщает телеканал «360».
«В зоне обрушения пассажиров не было. В настоящий момент ведется выяснение причин инцидента», — подчеркнули в пресс-службе.
Инцидент не повлиял на работу аэропорта, пишет «Свободная пресса».
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