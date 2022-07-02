В Ryanair спрогнозировали рост цен на авиабилеты в среднесрочной перспективе
2 июля 202200:20
Lиректор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири заявил о прогнозе роста цен на авиабилеты в среднесрочной перспективе. Об этом он сообщил в интервью Financial Times.
По словам О’Лири, причиной такого сценарию станут рост цен на топливо, экологические сборы и последствия Brexit.
Он назвал абсурдной ситуацию, в которой поездка на поезде в Центральный Лондон из аэропорта стоит дороже, чем билет на самолет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru