В ряде городов ЛНР отменили комендантский час на Новый год и Рождество

Согласно документу, комендантский час приостанавливается с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января, а также с 23:00 6 января до 04:00 7 января. В указе подчеркивается, что комендантский час продолжит свое действие в Лисичанске, Первомайске, Рубежном и Северодонецке, а также в Кременском, Сватовском и Троицком районах республики и на административно-подчиненных им территориях.

Ранее Леонид Пасечник своим указом запретил движение транспортных средств в ЛНР в период действия комендантского часа в целях борьбы с диверсионно-разведывательными группами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

