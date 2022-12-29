В ряде городов ЛНР отменили комендантский час на Новый год и Рождество
Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ, согласно которому отменяется действие комендантского часа на Новый год и Рождество в ряде городов и районов региона.
Согласно документу, комендантский час приостанавливается с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января, а также с 23:00 6 января до 04:00 7 января. В указе подчеркивается, что комендантский час продолжит свое действие в Лисичанске, Первомайске, Рубежном и Северодонецке, а также в Кременском, Сватовском и Троицком районах республики и на административно-подчиненных им территориях.
Ранее Леонид Пасечник своим указом запретил движение транспортных средств в ЛНР в период действия комендантского часа в целях борьбы с диверсионно-разведывательными группами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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