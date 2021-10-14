В РТС предостерегли от преждевременных планов на отдых после возобновления авиасообщения

Возобновление Россией авиасообщений с девятью странами в ноябре – это не повод бронировать туристические туры. Для начала надо дождаться соответствующего решения правительственной комиссии. Такую точку зрения озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Оперативный штаб объявил о снятии с 9 ноября ограничений на авиасообщение с Багамами, Тунисом, Нидерландами, Ираном, Норвегией, Швецией, Таиландом, Оманом и Словенией. Барзыкин напомнил, что Россия имеет сейчас авиасообщение более чем с полусотней государств, однако въезжать в них могут далеко не все: менее трети этих направлений предназначены для туристов.