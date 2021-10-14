В РТС предостерегли от преждевременных планов на отдых после возобновления авиасообщения
Возобновление Россией авиасообщений с девятью странами в ноябре – это не повод бронировать туристические туры. Для начала надо дождаться соответствующего решения правительственной комиссии. Такую точку зрения озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Оперативный штаб объявил о снятии с 9 ноября ограничений на авиасообщение с Багамами, Тунисом, Нидерландами, Ираном, Норвегией, Швецией, Таиландом, Оманом и Словенией. Барзыкин напомнил, что Россия имеет сейчас авиасообщение более чем с полусотней государств, однако въезжать в них могут далеко не все: менее трети этих направлений предназначены для туристов.
«В связи с этим лишь около десятка направлений на самом деле имеют спрос, хотя, даже они имеют ограничения, обязательные ПЦР-тесты и справки о вакцинации, поездки по ним всё-таки совершаются. Даже Таиланд декларировал это уже давно, но только для вакцинированных, только на определенные курорты», – цитирует «Радио-1» вице-президента РСТ.
Барзыкин посоветовал гражданам постоянно отслеживать портал Роспотребнадзора и Ростуризма, прежде чем оформлять путёвки. Каждое конкретное направление предполагает наличие определенного порядка въезда, и эти условия могут меняться очень быстро.
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