В РТС предостерегли от преждевременных планов на отдых после возобновления авиасообщения

Возобновление Россией авиасообщений с девятью странами в ноябре – это не повод бронировать туристические туры. Для начала надо дождаться соответствующего решения правительственной комиссии. Такую точку зрения озвучил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Оперативный штаб объявил о снятии с 9 ноября ограничений на авиасообщение с Багамами, Тунисом, Нидерландами, Ираном, Норвегией, Швецией, Таиландом, Оманом и Словенией. Барзыкин напомнил, что Россия имеет сейчас авиасообщение более чем с полусотней государств, однако въезжать в них могут далеко не все: менее трети этих направлений предназначены для туристов.

«Ждут Таиланд». Россияне не спешат планировать новогодний отпуск

«В связи с этим лишь около десятка направлений на самом деле имеют спрос, хотя, даже они имеют ограничения, обязательные ПЦР-тесты и справки о вакцинации, поездки по ним всё-таки совершаются. Даже Таиланд декларировал это уже давно, но только для вакцинированных, только на определенные курорты», – цитирует «Радио-1» вице-президента РСТ.

Барзыкин посоветовал гражданам постоянно отслеживать портал Роспотребнадзора и Ростуризма, прежде чем оформлять путёвки. Каждое конкретное направление предполагает наличие определенного порядка въезда, и эти условия могут меняться очень быстро.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Павел Львов
ТЕГИ:ОтдыхТуризмАвиасообщение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры