В RT отреагировали на иск Google к телеканалу

Ранее стало известно, что компания пытается добиться «антиисковых запретов» из-за решений российских инстанций о разблокировке каналов на видеохостинге.

«Ничего другого от Google и не ожидали — он годами блокировал RT в YouTube, где мы били все рекорды, и пессимизировал нас в поисковиках, где мы входили в топы по самым актуальным новостям», — цитирует Белкину RT.

В 2022 года столичный Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск учредителя телеканала АНО «ТВ-Новости» к компаниям Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл» о восстановлении доступа к заблокированным каналам RT на YouTube.

