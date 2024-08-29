В RT отреагировали на иск Google к телеканалу
Заместитель главного редактора RT Анна Белкина прокомментировала попытки корпорации Google добиться перевода споров о разблокировке YouTube-каналов в юрисдикцию США.
Ранее стало известно, что компания пытается добиться «антиисковых запретов» из-за решений российских инстанций о разблокировке каналов на видеохостинге.
«Ничего другого от Google и не ожидали — он годами блокировал RT в YouTube, где мы били все рекорды, и пессимизировал нас в поисковиках, где мы входили в топы по самым актуальным новостям», — цитирует Белкину RT.
В 2022 года столичный Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск учредителя телеканала АНО «ТВ-Новости» к компаниям Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл» о восстановлении доступа к заблокированным каналам RT на YouTube.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- VK создал крупнейшую облачную библиотеку видеоконтента в РФ
- Синоптик Тишковец пообещал тридцатиградусную жару 1 сентября в центре России
- В RT отреагировали на иск Google к телеканалу
- ЕС отправил Украине 1,4 млрд евро из доходов от российских активов
- ЦРУ: На концерте Тейлор Свифт в Вене готовился теракт
- В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,4
- СМИ: Хакеры взломали страницу Мбаппе в соцсети
- Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта под Белгородом
- В ХМАО шесть человек пострадали в ДТП с вахтовым автобусом
- Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru