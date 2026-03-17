Путин подписал указ о помиловании 23 женщин
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 женщин. Об этом заявил глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Он напомнил, что вопрос помилования поднимался на встрече с главой государства.
«Были помилованы те женщины, у кого есть дети, родственники - участники специальной военной операции и так далее», - отметил Фадеев.
Ранее член СПЧ Ева Меркачева подготовила списки кандидатов на помилование, в которые вошли инвалиды и женщины с детьми, которые были осуждены впервые, за нетяжкие и ненасильственные преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
