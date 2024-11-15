В РСТ заявили, что отмены «все включено» в Турции не будет

«Отмены и сокращения "все включено" не будет в организованном пакетном туре», — указал собеседник издания.

Как отметил Горин, в 2024 году поток туристов составил 6,7 млн, в 2025-м ожидается 7,5 млн путешественников. На Турцию в выездном туризме приходится 60%.

Ранее стало известно, что в туризме Турции обсуждают отмену системы «все включено». Президент Ассоциации малых отельеров республики Эртан Устаоглу высказал мнение, что такое решение вряд ли приведет к снижению числа туристов из России.

