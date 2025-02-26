В РСТ рассказали, как избежать проблем с долларами старого образца за границей

При этом туроператоры советуют бронировать все заранее, чтобы не столкнуться с лишними переплатами из-за конвертации в момент отпуска.

Ранее стало известно о трудностях с обменом выпущенных до 2013 года долларов. Проблемы коснулись в том числе российских туристов за границей. В ряде государств требуют деньги нового образца, в некоторых странах старую валюту обменивают с большим дисконтом.

Владельцы старых долларов несут риски, связанные с обменом такой валюты, власти и Банк России не могут влиять на банки и решать, принимать ли кредитным организациям эти деньги, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Депутат предположил, что связанные со старыми долларами ограничения исходят от США, они определяют правила как эмитенты валюты, передает «Радиоточка НСН».