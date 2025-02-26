В РСТ рассказали, как избежать проблем с долларами старого образца за границей

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин заявил, что в российских банках действительно не хватает долларовых купюр образца после 2013 года, а старые купюры в некоторых странах могут не принять.

Как отмечают эксперты Российского союза туриндустрии, для нивилирования возможных проблем лучше брать с собой евро, наличную валюту той страны, куда едет турист, а также карты банков стран СНГ или UnionPay.

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При этом туроператоры советуют бронировать все заранее, чтобы не столкнуться с лишними переплатами из-за конвертации в момент отпуска.

Ранее стало известно о трудностях с обменом выпущенных до 2013 года долларов. Проблемы коснулись в том числе российских туристов за границей. В ряде государств требуют деньги нового образца, в некоторых странах старую валюту обменивают с большим дисконтом.

Владельцы старых долларов несут риски, связанные с обменом такой валюты, власти и Банк России не могут влиять на банки и решать, принимать ли кредитным организациям эти деньги, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, передает РИА Новости.

Депутат предположил, что связанные со старыми долларами ограничения исходят от США, они определяют правила как эмитенты валюты, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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