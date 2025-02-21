Россиянам пообещали укрепление рубля на «ближайшие месяцы»
Россиянам сейчас не следует бежать и скупать валюту: если покупать, то небольшими объемами, отметил в эфире НСН аналитик Богдан Зварич.
На горизонте ближайших месяцев у рубля сохранится потенциал для укрепления, однако в более долгосрочной перспективе он может ослабнуть из-за активизации импорта и увеличения спроса на валюту со стороны импортеров, заявил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич в разговоре с НСН.
Центробанк установил официальный курс на пятницу, 21 февраля, на уровне 88,51 рубля за доллар. Вчера Bloomberg писал, что рубль стал лучшей валютой на развивающихся рынках в 2025 году – с начала года он вырос на 13% по отношению к доллару. Агентство связало такую динамику с действиями президента США Дональда Трампа, «резко изменившего политику» в отношении России. Зварич отметил, что в долгосрочной перспективе могут реализоваться риски ослабления рубля.
«Если говорить о динамике рубля в рамках начала 2025 года, то мы видим, действительно, укрепление национальной валюты. Ее поддерживают, в частности, новости с геополитического трека. Мы видим стабильную ситуацию на рынке энергоносителей. В принципе, нефть марки Brent удерживает позиции в нижней половине диапазона 75-80 долларов за баррель. Все это, конечно, поддерживает рубль. И, в принципе, можно говорить, что на горизонте ближайших месяцев у нацвалюты все еще сохраняется определенный потенциал для укрепления. Однако, на наш взгляд, в более долгосрочной перспективе могут реализоваться риски ослабления рубля, что может быть связано с активизацией импорта и, соответственно, увеличением спроса на валюту со стороны импортеров», - сказал Зварич.
Он отметил, что россиянам сейчас не следует бежать и скупать валюту: если и покупать, то небольшими объемами.
«Если говорить про диверсификацию по валютам сбережений, то, на наш взгляд, если покупать, то не стоит сразу всю сумму. Можно постепенно накапливать, например, подушку юаней, собирать определенный объем иностранной валюты постепенно, покупая маленькими объемами. Здесь валюту можно рассматривать, например, в качестве средства оплаты при поездках за рубеж. Плюс к этому валюту можно рассматривать как инструмент диверсификации своих сбережений. Потому что если человек проводит валютную диверсификацию, то реализация, например, рисков ослабления рубля в меньшей степени сказывается на сбережениях, если часть из этих сбережений размещена на вкладе в юанях. Это позволяет в определенной степени защитить свои накопления. Нельзя сказать в какой-то момент, что сейчас идеальное время для покупки валюты», - указал собеседник агентства.
Кроме того, аналитик рассказал, что средства можно вложить в акции и облигации, которые хорошо себя показывают сегодня.
«Можно рассматривать различные активы. Акции достаточно неплохо себя показывают в последнее время. Мы видим не только рост рубля, но и достаточно хороший рост российского фондового рынка, который прибавил с декабрьских минимумов более 30%. Плюс к этому можно рассматривать, например, рынок облигаций. Здесь могут быть интересны облигации в рублях. Все еще стоит смотреть на облигации и с переменным купоном, потому что пока у нас регулятор еще не перешел к снижению ключевой ставки, и на облигации с постоянным купоном. Есть и замещающие облигации, которые тоже фактически являются неким инструментом, позволяющим провести валютную диверсификацию, при этом расчеты по замещающим облигациям проводятся, например, в рублях», - добавил он.
Ранее президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН заявил, что свободные средства больше миллиона рублей есть лишь у 4% россиян. Он отметил, что вклады с высокой доходностью должны радовать только тех, у кого большие свободные остатки, передает «Радиоточка НСН».
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