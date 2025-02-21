Россиянам пообещали укрепление рубля на «ближайшие месяцы»

На горизонте ближайших месяцев у рубля сохранится потенциал для укрепления, однако в более долгосрочной перспективе он может ослабнуть из-за активизации импорта и увеличения спроса на валюту со стороны импортеров, заявил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич в разговоре с НСН.

Центробанк установил официальный курс на пятницу, 21 февраля, на уровне 88,51 рубля за доллар. Вчера Bloomberg писал, что рубль стал лучшей валютой на развивающихся рынках в 2025 году – с начала года он вырос на 13% по отношению к доллару. Агентство связало такую динамику с действиями президента США Дональда Трампа, «резко изменившего политику» в отношении России. Зварич отметил, что в долгосрочной перспективе могут реализоваться риски ослабления рубля.