В РПЦ заявили о прекращении взаимодействия с главой Элладской церкви
Русская православная церковь (РПЦ) намерена прекратить евхаристическое общение с главой Элладской церкви. Такое заявление сделал руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
По его словам, взаимоотношения прекратятся уже в воскресенье, 3 ноября.
Разрыв евхаристического общения выражается в том, что имя архиепископа Афинского вычеркивается из диптихов и не поминается в ходе богослужений. Причиной жесткого решения стало официальное признание главой Элладской церкви раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
«Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет. Это означает, что мы прекращаем евхаристическое общение с Афинским архиепископом», — заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».
Напомним, аналогичная участь постигла Константинопольского патриарха Варфоломея.
РПЦ не признаёт ПЦУ канонической и считает её «раскольнической организацией».
Ранее первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в эфире НСН объяснил, почему отказ экс-главы УПЦ КП подписать устав «новой церкви» ничего не изменит в истории украинской автокефалии.
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