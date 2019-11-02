В РПЦ заявили о прекращении взаимодействия с главой Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) намерена прекратить евхаристическое общение с главой Элладской церкви. Такое заявление сделал руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, взаимоотношения прекратятся уже в воскресенье, 3 ноября.

Разрыв евхаристического общения выражается в том, что имя архиепископа Афинского вычеркивается из диптихов и не поминается в ходе богослужений. Причиной жесткого решения стало официальное признание главой Элладской церкви раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье, когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет. Это означает, что мы прекращаем евхаристическое общение с Афинским архиепископом», — заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24».