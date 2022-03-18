В РПЦ выступили против возвращения смертной казни

Слова представителя РПЦ приводит РИА Новости. Как отметил Кипшидзе, отсутствие высшей меры наказания «открывает возможности для пастырской работы с осужденными на пожизненное заключение».

Против возврата смертной казни высказался также глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, пишет «Свободная пресса». В соцсетях представитель РПЦ назвал правильным решение о невозможности отмены моратория на высшую меру наказания, подчеркнув, что отмена смертной казни — это в том числе «возможность для покаяния».

