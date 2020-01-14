В РПЦ считают справедливым передачу Театра кукол Ростовской епархии

Ростовская епархия стала собственником здания Государственного театра кукол имени Былкова. Такое распоряжение подписано главой Минимущества региона Николаем Толмачевым, сообщает Donnews. Передача здания РПЦ вызвала большой общественный резонанс, жители собирали подписи и устраивали пикеты, чтобы Театр кукол остался на прежнем месте. Епархия претендовала на здание из-за того, что его возвели на фундаменте Благовещенской греческой церкви, разобранной в 1960 году.

Абсолютно справедливой передачу в эфире НСН назвал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов.

«Надо театр разобрать и пусть Министерство культуры строит новый Театр кукол. Это замечательно, а церковь потом освятит это здание. Храм Христа Спасителя взорвали — что, не надо было восстанавливать? В Московской области 1,5 тысячи храмов в руинах», — заявил представитель РПЦ.

По мнению собеседника НСН, государство у церкви в неоплатном долгу.

«Я восстановил десять храмов, которые были в руинах, за счет церкви, государство не дало ни копейки. Это что, справедливо что ли? Моих предков-священников расстреляли огромное количество. Кто будет компенсировать 22 расстрелянных человека?» — добавил Дмитрий Смирнов.