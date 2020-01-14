В РПЦ считают справедливым передачу Театра кукол Ростовской епархии
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал НСН, что государство должно построить в Ростове-на-Дону новый театр взамен переданного епархии, а церковь его освятит.
Ростовская епархия стала собственником здания Государственного театра кукол имени Былкова. Такое распоряжение подписано главой Минимущества региона Николаем Толмачевым, сообщает Donnews. Передача здания РПЦ вызвала большой общественный резонанс, жители собирали подписи и устраивали пикеты, чтобы Театр кукол остался на прежнем месте. Епархия претендовала на здание из-за того, что его возвели на фундаменте Благовещенской греческой церкви, разобранной в 1960 году.
Абсолютно справедливой передачу в эфире НСН назвал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов.
«Надо театр разобрать и пусть Министерство культуры строит новый Театр кукол. Это замечательно, а церковь потом освятит это здание. Храм Христа Спасителя взорвали — что, не надо было восстанавливать? В Московской области 1,5 тысячи храмов в руинах», — заявил представитель РПЦ.
По мнению собеседника НСН, государство у церкви в неоплатном долгу.
«Я восстановил десять храмов, которые были в руинах, за счет церкви, государство не дало ни копейки. Это что, справедливо что ли? Моих предков-священников расстреляли огромное количество. Кто будет компенсировать 22 расстрелянных человека?» — добавил Дмитрий Смирнов.
Авторитет церкви, по мнению протоирея, поколебать невозможно, даже если народ против сноса театра.
«Церковь — душа народа. Мы их всех перекрестили, перевенчали, всех, кто умирает, отпеваем. Вот возьмем и не будем — что они будут делать? Куда возить своих усопших? Мы свою службу исполняем блестяще. Несмотря на скверное, вызывающее отвращение освещение СМИ. Священник где-то выпил — сразу пресса звонит, переживает. А сколько за это время журналистов выпило, милиционеров?.. Давайте подсчитаем, сколько преступников среди сотрудников МВД и духовенства», — заключил Смирнов.
Ростовский государственный театр кукол имени Былкова — один из старейших кукольных театров в стране. На его постановках выросло не одно поколение ростовчан. РПЦ обещает не трогать театр до тех пор, пока ему найдут новое здание.
О переносе театра заговорили впервые после перестройки, однако тогда идея не нашла поддержки и было решено построить неподалеку новый греческий храм. Участок под него был выделен в 2003 году. Строительство началось в 2007-ом, в настоящее время в главном помещении храма завершаются отделочные работы, а службы временно ведутся в его подвальном помещении.
Первый мэр Ростова-на-Дону и бывший замгубернатора Ростовской области Михаил Чернышев в эфире НСН рассказал об интриге вокруг Театра кукол.
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