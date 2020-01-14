РПЦ против кукол. Зачем в Ростове отдали церкви здание театра
Первый мэр Ростова-на-Дону в эфире НСН рассказал об интриге вокруг театра кукол.
Ростовская епархия РПЦ получила в собственность здание Ростовского государственного театра кукол имени Былкова. Распоряжение о передаче объекта с баланса Ростовской области подписал глава регионального министерства имущества Николай Толмачёв. Об этом сообщает Donnews.ru. РПЦ получила здание театра на том основании, что оно построено на фундаменте старой греческой церкви, разобранной в 1960-м году. Однако переезжать театру некуда, поэтому ростовчане, недовольные решением о передаче здания, начали сбор подписей в защиту театра, обращались к губернатору области Василию Голубеву, устраивали пикеты и акции за его сохранение.
Первый мэр Ростова-на-Дону и бывший замгубернатора Ростовской области Михаил Чернышев в эфире НСН рассказал об интриге вокруг Театра кукол.
«У РПЦ есть определенное законом право требовать имущество, которое ей принадлежало ранее. Здание Театра кукол построено на фундаменте храма, поэтому они такой вопрос ставили. Область уже приняла решение о передаче здания, и сейчас ищут место или помещение для театра. Пока этот вопрос не будет решен, никто никаких действий, которые бы приводили к каким-то конфликтам, не планирует. В свое время мы планировали Театр кукол перенести в Зеленый театр в парке Октябрьской революции, совместить его с театром Горького. Это был неплохой вариант, парковая зона, там красиво, и Театр кукол там был бы удачно расположен. Но как сегодня эта проблема решается городом и областью, я не знаю», - рассказал он.
Между тем ростовская епархия уже получила одну церковь в обмен на театр, напомнил первый мэр областного центра.
«В свое время мы рассматривали этот вопрос. Тогда мы защищали Театр кукол, его было некуда вывезти. И чтобы его не закрывать, не создавать конфликтную ситуацию, тогда мы отвели им место на Пушкинской для строительства греческой церкви. Тогда об этом просил [бизнесмен] Иван Саввиди. И это вопрос разрешили. Греческая церковь еще не полностью завершена, но уже активно функционирует», - отметил собеседник НСН.
Скандал вокруг ростовского театра кукол разгорелся весной 2014 года. Тогда РПЦ потребовала передать ей здание театра на Университетском, 46, согласно закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» от 2010 года.
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