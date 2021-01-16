В РПЦ рекомендовали воздержаться от купания в проруби на Крещение
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал православным россиянам отказаться от крещенских купаний на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», - пояснил архиерей.
Он также напомнил, что купания в Крещение Господне являются народной, но не церковной традицией - люди совершают их исключительно по собственной инициативе.
Напомним, православные христиане отметят День Крещения Господня 19 января. Этот праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной проруби. Считается, что такое омовение помогает укрепить дух и смыть с себя накопившиеся грехи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 092 / сут.
Умерли
65 085+590 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 311 / сут.
- В РПЦ рекомендовали воздержаться от купания в проруби на Крещение
- Назван срок защиты от коронавируса китайской вакцины Sinopharm
- СМИ: В Японии выросло число самоубийств на фоне второй волны COVID-19
- Водитель такси заработал пять суток за мастурбацию перед пассажиркой
- В Москве под колесами BMW погиб водитель замминистра
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru