В РПЦ рекомендовали воздержаться от купания в проруби на Крещение

«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», - пояснил архиерей.

Он также напомнил, что купания в Крещение Господне являются народной, но не церковной традицией - люди совершают их исключительно по собственной инициативе.

Напомним, православные христиане отметят День Крещения Господня 19 января. Этот праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной проруби. Считается, что такое омовение помогает укрепить дух и смыть с себя накопившиеся грехи.

