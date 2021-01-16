В РПЦ рекомендовали воздержаться от купания в проруби на Крещение

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посоветовал православным россиянам отказаться от крещенских купаний на фоне пандемии коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

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«В нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь», - пояснил архиерей.

Он также напомнил, что купания в Крещение Господне являются народной, но не церковной традицией - люди совершают их исключительно по собственной инициативе.

Напомним, православные христиане отметят День Крещения Господня 19 января. Этот праздник традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной проруби. Считается, что такое омовение помогает укрепить дух и смыть с себя накопившиеся грехи.

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ФОТО: Владимир Астапкович//РИА Новости
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