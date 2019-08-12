Кураев рассказал, почему нужно наказать гатчинского священника
Протодиакон РПЦ рассказал о «тараканах» в голове у игумена Фотия, своеобразно проведшего таинство Крещения.
Гатчинская епархия проводит внутреннюю проверку по поводу скандального видео, появившегося в СМИ 11 августа. Игумен Мариенбургского Покровского храма Гатчины Фотий (Нечепоренко) весьма неоднозначно проводил обряд крещения ребенка. Он с силой окунал мальчика в воду с головой, несмотря на крики малыша и попытки матери его забрать. В результате малыш получил синяки и ссадины, а родители написали заявление в полицию.
Сам игумен Мариенбургского Покровского храма Гатчины при этом себя виноватым не признал. Священнослужитель дал интервью «Пятому каналу», в котором заявил, что крещение прошло бы спокойно и нормально, если бы мать ребёнка не устраивала бы истерик. По словам священника, только духовенство может вмешиваться в таинство крещения, а не «далёкие от церковной жизни» люди, которые просто помешали ему выполнять священный пастырский долг.
Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН обозначил три момента, которые смутили лично его в этом эпизоде.
«Нужно снять избыточный ажиотаж вокруг этой ситуации. Церковные правила запрещают монахам совершать таинства венчания и крещения ради спокойствия, в первую очередь, самих монахов. Он же может предаться мыслям, что и ему самому было бы неплохо создать семью, родить малыша. Обычно приходские священники этим занимается. А у монаха даже нет опыта общения с такими маленькими детьми», - отметил отец Андрей Кураев.
Само крещение (греческое название крещения baptisma — значит «погружение») происходит чрез троекратное погружение крещаемого в воду с произнесением слов: «Крещается раб божий (имя) во имя отца, аминь, и сына, аминь, и святаго духа, аминь».
При этом совершение Крещения младенцев, особенно начинающими священниками, требует внимания и определенной тренировки в части самого погружения, чтобы младенец при погружении не захлебнулся.
«У этого монаха оказались какие-то особенные "тараканы" в голове. Очень, надо сказать, редкие для питерского священства. Он признает таинство действительно произошедшем только при полном погружении, а обливание, видимо, по его мнению, свойственно католикам. К тому же должна быть большая купель в храме. Но совершавший крещение не служил там. А значит и не смог оперативно решить вопрос. И если купели не было, значит, настоятель ничего против крещения обливанием не имеет. Игумен противопоставил себя местному настоятелю, что уже является достаточным поводом для церковного наказания», - пояснил протодиакон Андрей Кураев.
Добавим, Гатчинская епархия официально отметила, что высокий сан священнослужителя обязывает его обладателя быть «образом Доброго Пастыря — Господа нашего Иисуса Христа, а все священнодействия совершать благоговейно, со страхом Божиим и чутким отношением к чадам Матери Церкви».
«Епископ Митрофан надеется, что данный инцидент не станет препятствием для духовной жизни малыша и его семьи», — заявили в пресс-службе епархии.
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