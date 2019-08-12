Кураев рассказал, почему нужно наказать гатчинского священника

Гатчинская епархия проводит внутреннюю проверку по поводу скандального видео, появившегося в СМИ 11 августа. Игумен Мариенбургского Покровского храма Гатчины Фотий (Нечепоренко) весьма неоднозначно проводил обряд крещения ребенка. Он с силой окунал мальчика в воду с головой, несмотря на крики малыша и попытки матери его забрать. В результате малыш получил синяки и ссадины, а родители написали заявление в полицию.

Сам игумен Мариенбургского Покровского храма Гатчины при этом себя виноватым не признал. Священнослужитель дал интервью «Пятому каналу», в котором заявил, что крещение прошло бы спокойно и нормально, если бы мать ребёнка не устраивала бы истерик. По словам священника, только духовенство может вмешиваться в таинство крещения, а не «далёкие от церковной жизни» люди, которые просто помешали ему выполнять священный пастырский долг.

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН обозначил три момента, которые смутили лично его в этом эпизоде.

«Нужно снять избыточный ажиотаж вокруг этой ситуации. Церковные правила запрещают монахам совершать таинства венчания и крещения ради спокойствия, в первую очередь, самих монахов. Он же может предаться мыслям, что и ему самому было бы неплохо создать семью, родить малыша. Обычно приходские священники этим занимается. А у монаха даже нет опыта общения с такими маленькими детьми», - отметил отец Андрей Кураев.

Само крещение (греческое название крещения baptisma — значит «погружение») происходит чрез троекратное погружение крещаемого в воду с произнесением слов: «Крещается раб божий (имя) во имя отца, аминь, и сына, аминь, и святаго духа, аминь».