Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди священников Русской православной церкви (РПЦ) уменьшилось, сообщил член рабочей группы Московского патриархата по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса протоиерей Максим Козлов.

«Если весной и осенью прошлого года было заметное количество болящих клириков, то теперь, по поступающим данным, это совершенно несопоставимо ни с ситуацией конца весны — начала лета, ни с концом осени», — рассказал протоиерей в беседе с РИА Новости.

Козлов подчеркнул, что в РПЦ фиксируют значительно меньше новых случаев COVID-19, и ужесточения мер профилактики в храмах не ожидается.

Протоиерей отметил, что ситуация с коронавирусом в целом в России улучшается, «пусть и не стремительно».

Согласно данным Московской патриархии, с начала пандемии коронавирусом переболели более 4 тысяч клириков, более 150 священнослужителей скончались.

