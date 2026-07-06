В РПЦ рассказали, когда погибнет мир

«Именно семья, как союз любви между мужчиной и женщиной, является местом, где рождается любовь, сохраняющая наше общество и являющееся его основой», - сказал он.

Священник добавил, что государство, заинтересованное в собственном сохранении и сохранении будущего, обязано поддерживать семью.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что апокалипсис непременно состоится, однако никто не знает, в какой момент он наступит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

