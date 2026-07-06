В РПЦ рассказали, когда погибнет мир
Согласно Священному Писанию, мир закончит своё существование, когда оскудеет любовь. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
«Именно семья, как союз любви между мужчиной и женщиной, является местом, где рождается любовь, сохраняющая наше общество и являющееся его основой», - сказал он.
Священник добавил, что государство, заинтересованное в собственном сохранении и сохранении будущего, обязано поддерживать семью.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что апокалипсис непременно состоится, однако никто не знает, в какой момент он наступит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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