РПЦ рекомендует верующим провести дома Страстную неделю и Пасху

Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавируса опубликовала рекомендацию на время Вербного воскресенья, Страстной недели и Пасхи.

Духовенству монастырей и приходов рекомендовано обращаться с призывом к прихожанам молиться только дома до снятия ограничений, введенных светскими властями. Как напоминает рабочая группа, патриарх Кирилл ранее призвал верующих понести эти «временные лишения ради сохранения жизни и здоровья ближних».

Оговорены также случаи, когда санитарно-эпидемиологическая ситуация допускает возможность посещения храмов прихожанами или их частью. В документе перечислен перечень конкретных мер по обеспечению безопасности священнослужителей, работников храма и просто верующих. Выполнение рекомендаций, а также их возможное дополнение оставлено на усмотрение архиереев епархий.

По данным рабочей группы, у восьми священнослужителей из шести московских храмов диагностирован коронавирус. Центральная клиническая больница Московской патриархии святителя Алексия митрополита Московского начала сегодня выездное тестирование на COVID-19 насельников монастырей, расположенных в столице.

