В РПЦ раскритиковали идею отправлять подростков в монастыри
Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с общественностью и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал непродуманной идею отправлять в монастыри на перевоспитание трудных подростков.
Ранее с подобным предложением выступил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Думаю, что депутат выступил с непродуманным предложением. Даже если теоретически такое возможно — необходима особая подготовка монастырей к выполнению такой задачи», – сказал Кипшидзе в беседе «Газетой.Ru».
Он также напомнил, что монастыри по своей природе не являются детскими воспитательными учреждениями.
В 2024 году в России появилось и стало популярным движение «монастыринг», когда молодые люди на несколько недель отправляются в монастыри, помогают там по хозяйству и снимают об этом видеоблоги.
Ранее блогер, основатель тренда «монастыринг» Анастасия Ащеулова рассказала «Радиоточке НСН», что стала основоположником целого движения случайно. По ее словам, люди во все времена ездили в монастыри, чтобы потрудиться и отдохнуть от городской суеты.
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