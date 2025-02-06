В РПЦ раскритиковали идею отправлять подростков в монастыри

Ранее с подобным предложением выступил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Думаю, что депутат выступил с непродуманным предложением. Даже если теоретически такое возможно — необходима особая подготовка монастырей к выполнению такой задачи», – сказал Кипшидзе в беседе «Газетой.Ru».

Он также напомнил, что монастыри по своей природе не являются детскими воспитательными учреждениями.

В 2024 году в России появилось и стало популярным движение «монастыринг», когда молодые люди на несколько недель отправляются в монастыри, помогают там по хозяйству и снимают об этом видеоблоги.

Ранее блогер, основатель тренда «монастыринг» Анастасия Ащеулова рассказала «Радиоточке НСН», что стала основоположником целого движения случайно. По ее словам, люди во все времена ездили в монастыри, чтобы потрудиться и отдохнуть от городской суеты.

