В РПЦ прокомментировали заявление Зюганова о Христе-«коммунисте»
Русская православная церковь (РПЦ) считает, что сравнивать Иисуса Христа с политическими учениями неуместно. Об этом рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был «первым коммунистом на планете».
«Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм», — подчеркнул Кипшидзе в беседе с РИА Новости.
В то же время представитель РПЦ напомнил, что «двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий».
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