В РПЦ прокомментировали заявление Зюганова о Христе-«коммунисте»

Русская православная церковь (РПЦ) считает, что сравнивать Иисуса Христа с политическими учениями неуместно. Об этом рассказал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Зюганов: Иисус Христос был первым коммунистом на планете

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Иисус Христос был «первым коммунистом на планете».

«Не считаем корректным и уместным сравнивать воплотившегося Бога с какими-либо политико-экономическими учениями, включая коммунизм», — подчеркнул Кипшидзе в беседе с РИА Новости.

В то же время представитель РПЦ напомнил, что «двери православных храмов остаются открытыми для верующих представителей всех российских партий».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Натрускин
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановКПРФРПЦ
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