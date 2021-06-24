В РПЦ прокомментировали возможность введения QR-кодов для посещения храмов

Введение QR-кодов для посещения храмов вряд ли возможно, заявил глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Церковь не может вводить подобные условия посещения храмов», — сообщил Легойда в беседе с РИА Новости.

По словам представителя РПЦ, в церквях соблюдаются все меры предосторожности, кроме того, во многих храмах прихожане во время службы находятся на улице.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещение столичных заведений общепита станет доступно только привившимся от COVID-19, перенесшим инфекцию или сдавшим ПЦР-тест. При этом посетители должны подтвердить свой статус с помощью QR-кода. Ограничения вводятся из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

