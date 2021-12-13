В РПЦ прокомментировали приговор подростку, прикурившему от свечи в храме
Подросток, прикурил от свечи в храме в Чите, потому что не получил религиозного образования. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, избавиться от таких случаев можно только, если расширить религиозное образование в школах. Иларион добавил, что, несмотря на усилия, которые предпринимает церковь, конфессиональные традиции до сих пор не допускаются в российские школы.
Ранее Забайкальский краевой суд приговорил читинского подростка к 120 часам обязательных работ. Он раскаялся в содеянном и извинился перед прихожанами храма.
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