В РПЦ прокомментировали приговор подростку, прикурившему от свечи в храме

Подросток, прикурил от свечи в храме в Чите, потому что не получил религиозного образования. Об этом заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала «Россия 24».

«Ужасное отношение»: Кураева после взрыва поразили отзывы о гимназии при Серпуховском монастыре

По его словам, избавиться от таких случаев можно только, если расширить религиозное образование в школах. Иларион добавил, что, несмотря на усилия, которые предпринимает церковь, конфессиональные традиции до сих пор не допускаются в российские школы.

Ранее Забайкальский краевой суд приговорил читинского подростка к 120 часам обязательных работ. Он раскаялся в содеянном и извинился перед прихожанами храма.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ПодросткиПриговорХрамыЧитаРПЦ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры