В РПЦ прокомментировали приговор подростку, прикурившему от свечи в храме

По его словам, избавиться от таких случаев можно только, если расширить религиозное образование в школах. Иларион добавил, что, несмотря на усилия, которые предпринимает церковь, конфессиональные традиции до сих пор не допускаются в российские школы.

Ранее Забайкальский краевой суд приговорил читинского подростка к 120 часам обязательных работ. Он раскаялся в содеянном и извинился перед прихожанами храма.