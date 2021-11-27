В РПЦ прокомментировали идею создания молельных комнат в метро

Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Иларион (Алфеев) высказал сомнения в возможности создания молельных комнат в метро для мусульман в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

В московском метро не планируют открывать молельные комнаты

«Где будут ставиться эти помещения, потому что мы все хорошо знаем метрополитен, на станциях толпятся пассажиры, если на каждой станции метро надо будет устраивать молельные комнаты, то как они будут располагаться? Тогда, наверное, надо перепроектировать все станции метро. Не знаю, готов ли метрополитен к такого рода преобразованиям», - сказал митрополит.

Также он заявил, что Он отметил, что молельное комнаты для представителей разных конфессий открыты во многих аэропортах мира.

Ранее рассказал муфтий Москвы из Духовного управления мусульман РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов в интервью РИА Новости заявил, что ведутся переговоры об открытии молельных комнат в Московском метрополитене.

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ФОТО: Екатерина Галайда
ТЕГИ:РелигияМусульманеМетрополитен
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